Aktorski film lub serial Cyberpunk 2077 oficjalnie potwierdzony. W pracę zaangażowani weterani

Dostaliśmy sporo figurek, komiksów, świetne anime, ale tego jeszcze nie było. CD Projekt RED potwierdziło na swoim blogu, że powstaje „produkcja live-action” w uniwersum Cyberpunk 2077. Nie wiemy, czy chodzi o film, czy o serial. Mam przeczucie, że może być mowa o serialu, zwłaszcza patrząc na artystyczny dorobek studia Anonymous Content zaangażowanego w produkcję.

Po stronie Anonymous Content za produkcję odpowiedzialni będą Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz i Bard Dorros. W projekt zaangażowany będzie również Charlie Scully. Studiem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie stanowiące część wytwórni Anonymous Content AC Studios. Całość realizowana będzie w bliskim porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za grę Cyberpunk 2077 – czytamy w komunikacie

Mowa o studiu odpowiadającym za bijące rekordy popularności produkcje serialowe i oscarowe filmy. To oni czuwali nad serialami Detektyw czy Mr. Robot. Kinomani z pewnością kojarzą ich Zjawę czy Spotlight. Jest więc nieźle, a fakt, iż nie mówimy o bezpośredniej adaptacji historii z gry, napawa tym bardziej pozytywnie.

„Projekt live-action” ma opowiedzieć zupełnie nową historię osadzoną w tym uniwersum, ale to tyle, co wiemy. Istnieje więc spora szansa na to, że nie ujrzymy tu Keanu Reevesa w roli Rockerboya Johnny’ego Silverhanda czy nawet ukrytego agenta Idrisa Elby. Więcej szczegółów mamy poznać w swoim czasie.