Bierz za darmo, oszczędzaj 100 zł. Dodatki dla gangsterów na Steam, w Epic Games Store, PS Store i sklepie Xbox

Możemy już sięgnąć po cztery dodatki za darmo do gry Crime Boss: Rockay City. Tytuł w poprawionej wersji zadebiutował na Steam i w końcu jest dobrze oceniany.

Choć pierwsza premiera Crime Boss: Rockay City wypadła bardzo słabo, twórcy gry ciężko pracowali, by doprowadzić wszystko do ładu. Poprawiona gra zadebiutowała na Steam i jak się okazuje, to udany debiut. Średnia z ponad 1000 recenzji użytkowników jest zadowalająca. W tej chwili grę poleca 79% osób, które ją kupiły.

Dodatki do gry za darmo z okazji premiery na Steam

Wraz z premierą Crime Boss: Rockay City przeceniono do zera wcześniej płatne dodatki do gry. Za darmo pobierzemy również ten najnowszy, który zadebiutował dosłownie dwa dni temu. Mowa o świeżutkim DLC “Organizacja Cagnali”, który pozwala nam walczyć z armią robotów w nowych, wielkich napadach z zupełnie nową historią oraz przeciwnikami.

Łącznie mamy zatem 4 dodatki za darmo do pobrania, których wartość na Steam wynosi około 100 zł. Dodatki pobierzemy bez płacenia nie tylko na PC, lecz również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series.

W przypadku Steam, dodatki dostaniemy za free kupując grę. I jest to oczywiste, skoro dopiero co debiutowała na platformie Valve. Tytuł trafił do ograniczonej czasowo promocji i kosztuje teraz 71,20 zł. Kto chce kupić klucz Steam jeszcze taniej, może zapłacić 20 zł mniej w promocji Instant Gaming.

Kup Crime Boss: Rockay City za 51,89 zł (zamiast płacić na Steam 71,20 zł)

Jeśli natomiast mamy już grę w wersji PC zakupioną w Epic Games Store, lub na konsoli PS5 czy XSX, wystarczy przejść na kartę Crime Boss: Rockay City w danym sklepie i przypisać DLC do swojego konta.

Tym sposobem możemy zdobyć za darmo następujące dodatki:

Organizacja Cagnali

Pakiet Wagi Ciężkiej

Taktyczny Pakiet Broni

Złoty puchar Smoka

Deweloper nie podał, do kiedy możemy odbierać wszystkie dodatki za free. Wspomniał jedynie, że rozdaje DLC przez ograniczony czas. Kto odbierze zawartość, zachowa ją na swoim koncie na zawsze.

Źródło: Steam