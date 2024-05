Warte niemal 100 zł dodatki za darmo na Steam. Oferta specjalna na premierę gangsterskiej gry

Crime Boss: Rockay City zadebiutowało w zeszłym roku na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series. W przypadku wersji na komputery, gra jest obecnie dostępna jedynie w Epic games Store. Nie ma co ukrywać, że start gry był po prostu kiepski, o czym świadczą oceny na poziomie 51/100 (średnia z 36 recenzji zebranych przez Metacritic). Gra wciąż jest naprawiana i teraz deweloperzy ze studia Ingame oraz wydawca 505 Games liczą na wielki powrót. Tytuł został właśnie udostępniony w nowej ofercie PS Plus Extra na maj 2024, a 18 czerwca zadebiutuje na Steam wraz z nowym dodatkiem o podtytule Cignali’s Order. Przez ograniczony czas, wszystkie DLC będziemy mogli dostać za darmo.

Crime Boss: Rockay City – wszystkie dodatki za darmo na Steam

Deweloper już teraz zachęca, by dodawać Crime Boss: Rockay City do swojej listy życzeń na Steam. Kusi tym, że dzięki temu od razu otrzymamy wiadomość o możliwości odebrania darmowej zawartości. Ta ma być dostępna przez limitowany czas i nie wiemy, jak długo potrwa okazja.

Kupując grę na Steam, otrzymasz nie tylko grę podstawową, ale przez ograniczony czas Cagnali’s Order i wszystkie poprzednie DLC ZA DARMO.

Ingame Studios

Oto spis dodatków, które będą do zgarnięcia za free w limitowanej ofercie na Steam:

Dragon’s Gold Cup

Heavy Hitters Weapon Pack

Tactical Weapon pack

Cagnali’s Order (nowy dodatek – premiera 18 czerwca)

Dragon’s Gold Cup (Złoty Puchar Smoka) kosztuje w Epic Games Store 39 zł. Za taktyczny pakiet broni płacimy tam 19 zł, a pakiet wagi ciężkiej jest dostępny za darmo. Zakładając, że nadchodzące DLC Cagnali’s Order również będzie kosztować 39 zł, wartość płatnych dodatków to 97 zł. Jeśli ceny będą takie same na Steam, to otrzymamy za free zawartość, za którą trzeba zapłacić niemal stówkę.

To bardzo dobra okazja, lecz czy wystarczająca, by przyciągnąć nowych graczy do Crime Boss: Rockay City? Nadchodzący dodatek Cagnali’s Order bardzo odmieni oblicze świata i zamiast klimatów rodem z filmów sensacyjnych lat 90-tych, zobaczymy cyberpunkową przyszłość.

Ponadto w planach są kolejne aktualizacje i zawartość. Twórcy przedstawili plany aż do pierwszego kwartału 2015 roku. Zatem widać, że chęci są, zapał jest, tylko graczy na serwerach może brakować.

Crime Boss: Rockay City – nadchodzące aktualizacje i dodatki.

Oby się udało odwrócić złą kartę, ponieważ Crime Boss: Rockay City ma aspirację wyrosnąć na bardzo solidną produkcję. Już teraz może się ona pochwalić obsadą złożoną z takich gwiazd filmów akcji jak Michael Madsen i Chuck Norris.

Źródło: Steam