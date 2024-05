Za darmo na PS5. Łap dodatek do gry z PS Plus Extra na maj 2024

Od wtorku możemy się cieszyć nowościami w katalogu PS Plus Extra. Sony dodało do tego progu usługi dokładnie 10 gier i jeśli pobrałeś tytuł z gangsterami, nie zapomnij o darmowym dodatku.

Nic tak nie cieszy, jak gry za darmo oraz darmowe DLC. Tym razem chcę zwrócić Waszą uwagę na pewien dodatek wyładowany broniami, który warto mieć, jeśli już gramy w Crime Boss: Rockay City. To pierwszoosobowa gra akcji na PS5, której motywem przewodnim jest walka o władzę. Choć zeszłoroczna premiera tytułu nie wypadła pomyślnie, teraz deweloperzy planują drugi start (wraz z premierą na Steam), co jest związane z nadchodzącym rozdawnictwem dodatków, które kosztują około 100 zł.

Tutaj skupmy się jednak na tym, co teraz jest za free i możemy to zdobyć w ciągu kilku sekund. Zatem jak wspomniałem, kto pobrał Crime Boss: Rockay City z oferty PS Plus Extra na maj, niech sięgnie po darmowy Pakiet Wagi Ciężkiej, który znajdziemy w PS Store pod poniższym adresem:

Crime Boss: Rockay City – Pakiet Wagi Ciężkiej – pobierz za darmo

Dodatek zapewni nam dostęp do 5 nowych broni, z których skorzystamy w trybach Baker’s Battle i Crime Time. Oto spis zawartości DLC oraz grafika prezentująca oręż:

Kij baseballowy z gwoździami – zdobądź bolesny home run.

SAM-AF1 – gdy potrzebujesz egzotycznego akcentu w samoobronie.

Piła żniwiarza – a mówią, że rozmiar nie ma znaczenia.

Rufus – elegancki i skuteczny nieprzerwanie od czasu wojny secesyjnej.

Krótki Rufus – lepsza skuteczność z bliska.

PDW – szczyt osiągnięć obrony osobistej.

Crime Boss: Rockay City – Pakiet Wagi Ciężkiej

Kto jeszcze nie sięgnął po Crime Boss: Rockay City, poniżej zobaczy premierowy zwiastun. Wszystkich posiadaczy abonamentu zachęcam również do pobrania darmowego dodatku do gry LEGO Przygoda 2 Gra Wideo, która również została udostępniona w nowej ofercie PS Plus.

Źródło: PS Store