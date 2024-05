Szykuj dzisiaj 250 GB na nowości w PS Plus i łap dodatek za darmo do świetnej gry

Sony udostępnia dzisiaj nowe gry z oferty PS Plus maj 2024 dla progów Extra i Premium. Zobacz, ile miejsca zajmą na PS5 oraz PS4 i odbierz darmowy dodatek do jednej z nowości.

21 maja o godzinie 11:00 warto wbić do PlayStation Store, ponieważ od tej chwili posiadacze PS Plus Extra i Premium mogą pobierać nowe gry na swoje konsole. Jeśli masz pierwszy ze wspomnianych progów usługi, przytulisz dokładnie 10 tytułów, a jeśli drugi, dostaniesz dodatkowo 3 klasyki. Każdy będzie mógł również pobrać za darmo fabularny dodatek do jednego z tytułów, a jest nim LEGO Przygoda 2 Gra Wideo. Bezpłatne DLC oferuje nowe misje, postacie i lokacje.

Kto natomiast chciałby dopiero wykupić pakiet PS Plus Extra lub Premium (bądź przedłużyć swój abonament), może to zrobić taniej korzystając z promocji na doładowania PSN:

PS Plus maj 2024 – gry Extra i Premium już do pobrania

Przyjrzyjmy się najpierw liście tytułów na PS5 i PS4, które możemy od dzisiaj pobierać. Przy tych z oferty Extra zobaczycie wielkości plików, zatem łatwiej będzie zorganizować sobie miejsce na interesujące nowości na dysku konsoli. Jeśli ktoś chciałby pobrać wszystkie gry, musi zwolnić na PlayStation 5 około 250 GB. Z kolei na last-genie potrzebujemy o wiele mniej m.in. z racji tego, że część tytułów pobierzemy jedynie na nową konsolę. Tutaj wystarczy więc około 172 GB.

Red Dead Redemption 2 – PS4 : 110.846 GB

Deceive Inc. – PS5 : 9.044 GB

The Sims 4 City Living – PS4 : ~2.420 GB

Crime Boss: Rockay City – PS5 : 72.724 GB

The Settlers: New Allies – PS4 : ~13.000 GB

Stranded: Alien Dawn – PS4 : ~15.000 GB – PS5 : ~10.500 GB

Cat Quest – PS4 : 682 MB

Cat Quest II – PS4 : 1.223 GB

The LEGO Movie 2 Videogame – PS4 : 9.295 GB

Watch Dogs – PS4 : 19.471 GB

Dodatek za darmo do LEGO Przygoda 2 Gra Wideo

Wspomnieliśmy również o darmowym dodatku do LEGO Przygoda 2 Gra Wideo. Możemy go pobierać z PS Store zarówno na PS5, jak i PlayStation 4:

Dodatek wprowadza trzy nowe planety/miejsca do odwiedzenia, jak Zamek Królowej, statek Rex’a oraz Miasto Dysharmonii. Ponadto zeskanujemy nowe budowle, poznamy kolejnych bohaterów, postrzelamy świeżutkimi broniami i zbierzemy siedemdziesiąt pięć nowych klocków.

Źródło: PlayStation Game Size