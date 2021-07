Piekielnie dobry cosplay Ellie z TLoU powraca. Nowe kadry na popis umiejętności modelki

Oto kontynuacja tematu świetnego cosplay’u Ellie ze świata The Last of Us. Cosplayerka udostępniła w sieci więcej zdjęć, które prezentują się równie znakomicie.

Być może przegapiliście nasze ostatnie artykuły o twórczości Christiny Volkovej w roli głównej bohaterki serii The Last of Us. Odpowiednio pierwszy z nich odnajdziecie tutaj, a drugi tu. Zachęcamy do zajrzenia tam, ponieważ są to widoki warte poświęcenia każdej chwili. Dobrze, wróćmy w takim razie do głównego powodu powstania tego tekstu, czyli kolejnych, niesamowitych zdjęć.

Te pochodzą odpowiednio z Reddita i zamieściła je sama modelka. W tym przypadku Ellie wystąpiła już w bardziej zabudowanym krajobrazie i w nieco innej kreacji. Również w takim otoczeniu całość prezentuje się niesamowicie.

Jak Wam podobają powyższe fotografie? Szczerze mówiąc, na nas kolejny raz Christina Volkova zrobiła ogromne wrażenie. Jeżeli uważacie podobnie, zachęcamy do spradzenia pozostałych sesji fotograficznych modelki. W tym miejscu znajdziecie jej profil na Instagramie. Nie zabrakło tam masy innych zdjęć z innych dzieł popkultury, dlatego każdy powinien znaleźć coś nawiązującego do jego ulubionych licencji.

Na łamach Planety Gracza wielokrotnie już opublikowaliśmy najciekawsze naszym zdaniem cosplay’e na podstawie dzieł popkultury. Jeśli chcecie zobaczyć nasze inne propozycje, odnajdziecie je wszystkie tutaj. Wiedźmin, Cyberpunk, Resident Evil? Proszę bardzo! Wszystko to na pewno tam znajdziecie.