Control do odebrania za darmo. Spieszcie się, bo to oferta ograniczona czasowo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Przeciek o grze Control za darmo w Epic Games Store potwierdził się. Od dzisiaj przez tydzień gracze z całego świata mogą przypisać produkcję do swojego konta.

Cóż, kolejny raz tajemnicza gra od Epica wyciekła przed czasem. Na szczęście gracze raczej nie mają powodu do rozczarowań, ponieważ Control należy do jednych z najbardziej docenionych gier roku 2019. Ta nietypowa produkcja łączy ze sobą wiele mechanik, spinając całość w niecodzienny efekt końcowy. To trzecioosobowa strzelanka, w której zmierzymy się z nieznaną, śmiercionośną siłą. Gracze oprócz broni palnej otrzymają także zestaw kinetycznych zdolności. Niejednokrotnie naszym wrogiem nie będą tylko żywe istoty, a także samo otoczenie.

Zapytacie pewnie „Skąd wiecie na temat tej gry, skoro jeszcze nie ma 17:00?”, a odpowiedź jest prosta. Wystarczyło zmienić godzinę na urządzeniu mobilnym, aby ta wskazywała datę po oficjalnym ogłoszeniu.

Po wybiciu godziny 17:00 udostępnimy link do pobrania gry.

Warto nadmienić, że od niedawna produkcja wspiera technologie DLSS i Ray Tracing znane posiadaczom droższych modeli karty graficznych od Nvidia. Na poniższym materiale wideo zobaczycie, jakie efekty potrafi dać z siebie RTX 3080 w omawianym tytule.

Jesteście w tym tygodniu zadowoleni z gry, którą obdarował Was dobry wujek Epic? Szczerze mówiąc, ostatnie darmówki to w większości gry AAA, dlatego cieszy mnie niezmiernie ten fakt. Nie mogę się doczekać już następnego prezentu. Ten otrzymamy oczywiście za równo 7 dni, już 17 czerwca o godzinie 17:00. Co chcielibyście dostać? Pochwalcie się w komentarzach.