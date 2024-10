Control 2 na pierwszym filmiku, a jedynka za 28 zł w edycji Ultimate

Studio Remedy Entertainment właśnie dołożyło do pieca i roznieciło duży płomień, prezentując teaser oczekiwanej gry Control 2. Co ciekawe, filmik został umieszczony w najnowszym dodatku do Alan Wake 2. Czekając na kolejne spotkanie z Jesse Faden, możemy nadrobić pierwszą odsłonę kupując ją w świetnej promocji i to z wszystkimi dodatkami.