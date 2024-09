Concord nadal żyje – w serialu. Amazon nie usunie odcinka na podstawie wielkiego niewypału

Concord poległo i to na paru polach, a do tego bardzo dotkliwie. Amazon nie zamierza jednak usunąć odcinka z nadchodzącego serialu.

Spektakularna porażka pokazała twórcom gier i wydawcom, czego chcą gracze, ale… jest jakaś nadzieja? A co jeśli dedykowany grze odcinek serialu Secret Level okaże się jednym z najlepszych?

Secret Level nadal z Concord

Sytuacja raczej nikogo nie zaskakuje – jak podają źródła IGN, Amazon nie zamierza usunąć odcinka na podstawie gry Concord. Serial Secret Level to nowa antologia przeznaczona dla graczy, która eksploruje cyfrowe światy w wielu popularnych uniwersach. Animacja korzysta z pomysłów rodem z Miłość, Śmierć, Roboty od Netfliksa, tylko tym razem skupia się na istniejących markach.

Wśród gier, które dostaną swoje odcinkowe adaptacje, znajdują się m.in. Warhammer 40,000, Spelunky, Pac-Man czy Unreal Tournament, a nawet God of War. No i jest też Concord, co dla wielu graczy wydaje się odważnym krokiem – wszak prace nad serialem zaczęto na długo przed wydaniem gry. Ta jednak po 8 latach prac i zaledwie dwóch tygodniach od premiery odchodzi do lamusa, a konkretnie – serwery zostają wyłączone, a gracze otrzymają zwrot pieniędzy.

Mimo wszystko odcinek inspirowany Concord nie zostanie usunięty z nadchodzącego serialu. Nic dziwnego, przecież najpewniej znajduje się w już pod koniec post-produkcji, więc nie byłoby żadnego sensu w tym, aby go wyrzucić. To byłaby strata dla Amazona i twórców. Kto wie, być może okaże się lepszy od gry?

Secret Level zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video już 10 grudnia bieżącego roku.

