Graj za darmo na PS5 i PC, póki można. Nowy FPS od Sony stoi otworem przez weekend

Wystartowała otwarta beta nowej strzelanki Concord, która przenosi nas do świata science fiction. Możemy pobawić się na PS5 oraz PC (Steam), ale tylko do niedzieli 21 lipca.

Kto ma wolny weekend, może skorzystać z wielu okazji do grania bez wydawania kasy. Posiadacze PC dostali sporo nowych gier za darmo, które można przypisać do biblioteki na Steam i zachować na zawsze. Niedawno wspominaliśmy też o świetnej premierze z chomikami, która jest dostępna za darmo również na PlayStation 5.

Czasem zdarza się jednak, że określone gry możemy sprawdzać za free tylko przez ograniczony czas. Tak jest w przypadku sieciowego shootera Concord, który zadebiutuje w pełnej wersji pod koniec sierpnia. Teraz otwarto serwery gry w ramach otwartej bety, zatem wskakujcie do zabawy, która potrwa do niedzieli 21 lipca, godziny 19:00.

Concord – pograj za darmo na PS5 i PC (Steam)

Jeśli chcesz pobrać plik z betą Concord, należy udać się albo do PlayStation Store, albo na Steam. Oto linki:

Gra jest typowym przedstawicielem sieciowych FPS-ów. Wcielamy się tutaj w tzw. freegunnerów z załogi Northstara. To grupa banitów i awanturników pracujących jako spluwy do wynajęcia. Podczas otwartej bety otrzymujemy szansę na wcielenie się we wszystkich 16 freegunnerów i na zagranie wraz ze znajomymi w trybach PvP 5 na 5.

Źródło: Steam, PS Store / opracowanie własne