Doskonała gra za darmo. Nowość na Steam, PS5, Xbox Series, Switch i starsze konsole

Podrzuciliśmy Wam już dzisiaj linki do trzech premier za free. To bardzo dobrze oceniane tytuły, które znajdziecie w naszej sekcji “Gry za darmo“. Jednak to nie wszystko, ponieważ na PC (Steam) oraz konsolach zadebiutował jeszcze jeden tytuł, który leci po medal. I to dosłownie, ponieważ na platformie Valve oceniło go ponad 1,6 tys. osób, z czego 87 proc. dało łapkę w górę. Po drugie rozgrywka polega tutaj na rywalizacji i zdobywaniu wspomnianych medali oraz nagród.

Gra za darmo. Pobierz Hamster Playground na PC i konsolach

Gra z chomikami Hamster Playground to sama słodycz. Ta świeżutka “darmoszka” pozwoli nam wcielić się w puchate zwierzątko, które najpierw będziemy trenować, a następnie staniemy do wyścigu w labiryncie oraz na deskorolce. Chomiki możemy personalizować za pomocą około 100 różnych akcesoriów, nadamy im imiona i wybudujemy przyjemny domek, a w zasadzie wypasioną rezydencję.

Gra pozwala pościgać się wytresowanym chomikiem z innymi zwierzakami sterowanymi przez SI. Posiada też tryb wieloosobowy, w tym lokalny do 4 graczy na podzielonym ekranie. Twórcy tej sympatycznej gry za darmo zapowiadają, że w przyszłości wprowadzą kolejne konkurencje, przy których będziemy mogli się wykazać.

PC – Hamster Playground – pobierz grę za darmo na Steam

– – pobierz grę za darmo na Steam PS5/PS4 – Hamster Playground – pobierz grę za darmo z PS Store

– – pobierz grę za darmo z PS Store Xbox Series/One – Hamster Playground – pobierz grę za darmo z Xbox Store

– – pobierz grę za darmo z Xbox Store Nintendo Switch – Hamster Playground – pobierz grę za darmo ze sklepu Nintendo

Źródło: Steam, PS Store, Xbox Store, Nintendo / opracowanie własne