Obowiązek dla fanów FPS-ów. Gra za darmo na Steam i Xbox Series, 40 mln graczy na pokładzie

Call of Duty, Battlefield, CS:GO czy Apex Legends? Kto nie może żyć bez takich i podobnych serii strzelanek, może pobrać bezpłatnie coś, co pomoże poćwiczyć strzeleckie umiejętności. Choć nie jest to typowa gra za darmo, możemy ją tak nazwać, ponieważ oprócz podnoszenia własnego skilla zapewnia po prostu świetną zabawę.

Aimlabs to gra pozwalająca poprawić celność w FPS-ach

Premiera Aimlabs na Steam miała miejsce w zeszłym roku, a teraz tytuł zadebiutował na Xbox

Gra posiada ustawienia dla około 500 popularnych strzelanek

Aimlabs jest zupełnie darmowe

Gra za darmo, która zrobi z Ciebie mistrza FPS-ów

Posiadacze komputerów PC mogą już znać Aimlabs, ponieważ tytuł zadebiutował na Steam w zeszłym roku. Jednak dopiero co mieliśmy premierę wersji przeznaczonej na konsolę Xbox Series X/S. Gra pojawiła się w sklepie Microsoftu 28 czerwca 2024 roku.

Zanim pokrótce napiszę, z czym mamy do czynienia, warto wspomnieć, że tytuł posiada ponad 113 tysięcy opinii na Steam, z czego średnia wynosi 93/100. Podczas premiery na XSX twórcy gry podali, że baza graczy na PC liczy sobie aż 40 mln osób.

Aimlabs to platforma szkoleniowa, która pomoże Ci udoskonalić podstawowe umiejętności celowania w strzelankach FPS. Aimlabs oferuje kompleksowy zestaw narzędzi poprawiających celność, niezależnie od tego, w jaki FPS grasz. Zapewnia wyselekcjonowane scenariusze szkoleniowe, które w mgnieniu oka zamienią Cię w Boga celności. Steam

Aimlabs z ustawieniami dla 500 strzelanek

Podczas grania specjalny system śledzi nasze dobre i gorsze strony. Po ćwiczeniach dostajemy feedback, co możemy poprawić oraz jak to zrobić. W grze mamy sporo ustawień pod konkretne i znane FPS-y. Możemy wybrać z listy około 500 tytułów, w co lubimy grać. Wówczas czułość celowania zostanie dostosowana do preferowanej strzelanki. Na liście nie zabrakło następujących gier:

Apex Legends

Battalion 1944

Battlefield

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

CS:GO

Destiny 2

Diabotical

Escape from Tarkov

Fortnite

Minecraft

Overwatch

Paladins

PUBG

Quake

Rainbow 6 Siege

Realm Royale

Reflex Arena

Ring of Elysium

Rules of Survival

Rust

VALORANT

Team Fortress 2

Warface

Gdzie pobrać Aimlabs za darmo na PC oraz Xbox Series?

Gra jest dostępna na Steam oraz w sklepie Xbox Store. Oto linki do pobrania tytułu:

Aimlabs – pobierz za darmo na PC ze Steam

– pobierz za darmo na PC ze Steam Aimlabs – pobierz za darmo na XSX ze sklepu Microsoftu

Źródło: Steam, Xbox Store, opracowanie własne