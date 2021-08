Civilization VII prawdopodobnie już powstaje. Pasjonat historii potrzebny od zaraz

Wszystko wskazuje na to, że Firaxis szykuje już Sid Meir’s Civilization VII. Słynny zespół poszukuje osoby uwielbiającej historię.

Fani gier strategicznych nie mają ogromnego pola do popisu w dzisiejszych czasach. Choć turówki i RTS-y pojawiają się regularnie, nie ma ich już tak wiele, jak kiedyś. Niemniej wciąż jest w co grać i na rynku nadal utrzymuje się kilka czołowych serii.

Jedną z nich jest Sid Meier’s Civilization. Szósta odsłona cyklu ukazała się w 2016 roku i do niedawna otrzymywała aktualizacje zawartości. Można powiedzieć, że szóstka jest już grą kompletną i przydałaby się kolejna odsłona. Wygląda na to, że takowa już powstaje. Pojawiły się nowe oferty pracy w Firaxis.

Firaxis Games poszukuje utalentowanej osoby na stanowisko Narrative Lead, która dołączy do naszego studia przy tworzeniu kolejnego wysokobudżetowego tytułu strategicznego. Jest to okazja, aby dołączyć do uznanego zespołu, który stoi za jednymi z najbardziej lubianych serii w branży, takimi jak XCOM i Civilization.

– czytamy w opisie oferty pracy w Firaxis Games