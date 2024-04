Gry będą jeszcze droższe. Standard 70 dolarów “wyginie”

W rozmowie z portalem IGN CEO Saber Interactive, które niedawno uniezależniło się od nękanego problemami Embracer Group twierdzi, że czeka nas podwyżka gier wideo. W dzisiejszym świecie nie ma już miejsca na takie ryzyko, gdy ktoś wydaje nowe tytuły AAA pochłaniające olbrzymie zasoby. I to nie tylko pieniądze, ale i czas – wszak już teraz powstają gry na PS6.

Matthew Karch z Saber daje przykład Helldivers 2 jako odpowiedniego tytułu ze “średniej półki” cenowej. Jego firma chciałaby naśladować ten model, ale sytuacja ma wyglądać zgoła inaczej choćby z Warhammer 40K: Space Marine 2. Tytuł ma być sprzedawany po cenie 70 dolarów, bo… w przeciwnym razie odbiorcy mogą postrzegać niższą cenę jako symbol gorszej jakości.

Trend ten wydaje się wręcz wzrastać, a na poletku gier z segmentu “dużych budżetów” nie ma miejsca na pomyłki. Karch obawia się, że ceny gier będą teraz wzrastać. Dopiero od niedawna przeszliśmy na standard 70 dolarów, ale i on musi ustąpić.

Myślę, że wraz ze wzrostem kosztów produkcji gier, tytuły za 70 dolarów wyginą jak ptaki dodo. Naprawdę. Po prostu nie sądzę, by było to zrównoważone… Pamiętacie szum wokół Cyberpunka, który moim zdaniem ostatecznie wypadł dobrze, ale kiedy oczekiwania są tak wysokie i tak dużo pieniędzy wkłada się w jeden tytuł, jest to niezwykle ryzykowne dla firmy, która to robi. Co jeśli się nie uda?

– zaznacza prezes Saber Interactive