CD Projekt RED chce tworzyć gry na „niespotykaną dotąd skalę”. Firma podsyca emocje

CD Projekt RED zamyka powoli pewien rozdział swojej historii i otwiera tym samym kolejny, tym razem jeszcze bardziej spektakularny. Jak zapowiedzieli włodarze firmy, chcą oni skupić się na robieniu gier na wręcz niespotykaną do tej pory skalę. W portfolio firmy znaleźć można kilka szalenie ciekawych projektów, choć priorytetem jest oczywiście to, na co wszyscy czekamy najbardziej.