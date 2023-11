Call of Duty: Modern Warfare III za darmo w zestawie z Xbox w Polsce, ale to Sony ma przewagę

Microsoft faktycznie wypuszcza bundle’a Xbox Series X z Call of Duty: Modern Warfare III. Zestaw jest już dostępny do kupienia w naszym kraju, oto jego cena.

Call of Duty: Modern Warfare III określone zostało „najgorszym CoD-em w historii„, czemu zdecydowanie nie pomaga krótka kampania, która zajmuje pół dysku. Jakość to jedno, ale Microsoft wie, że dysponując Activision, może z pełną świadomością reklamować się kultową marką strzelanek. Dlatego też „wycieknięty” jakiś czas temu zestaw faktycznie trafi na sklepowe półki.

Znamy nawet jego polską cenę – w RTV Euro AGD trzeba zapłacić 2 299 zł. Patrząc na wcześniejsze ceny samego sprzętu i cenę gry, kupując tego bundle’a Call of Duty dostajemy w zasadzie za darmo. Jest to więc świetna opcja, jeżeli ktoś myśli nad urządzeniem Microsoftu, aby grać właśnie w tę serię.

Warto jednak zaznaczyć, że nie ma mowy o specjalnie „bogatym” zestawie, bo dostajemy konsolę, pada i grę. Microsoft nie oferuje nawet limitowanego pudełka na całość, okraszonego grafiką z okładki gry. Zgaduję, że winę za to ponosi Sony, które nadal posiada prawo do sprzedawania oficjalnych zestawów PS5 sygnowanych Call of Duty. W pewien sposób japoński gigant ma więc przewagę, ale raczej w przyszłym roku role się odwrócą i tylko Xbox zaoferuje zestawy z kolejną grą z cyklu.

Co ciekawe, Microsoft otwarcie korzysta ze wszystkich licencji pozyskanych dzięki zakupie Activision Blizzard. Wcześniej pokazano limitowaną edycję inspirowaną Diablo IV!