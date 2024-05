Tak wygląda Unreal Engine 5.4. Nawet RTX 4080 nie daje rady!

W sieci pojawił się materiał wideo prezentujący moc silnika graficznego Unreal Engine 5.4 w rozdzielczości 4K. Grafika jest po prostu olśniewająca, ale co za tym idzie, wymaga naprawdę sporej mocy obliczeniowej. Dość powiedzieć, że z wyświetlaniem takiego obrazu nie do końca radzi sobie nawet mocny układ RTX 4080.

Nowa wersja grafiki. Oto Unreal Engine 5.4

Grafika w grach wideo potrafi nas regularnie zaskakiwać. Co jakiś czas pojawia się nowy silnik lub ulepszona wersja istniejącej technologii, z którą niektórzy deweloperzy wyczyniają cuda. Idealnym przykładem jest silnik Unreal Engine w wersji piątej. A co powiecie na jego poprawioną, nowszą i bardziej wymagającą wersję? Poniżej znajdziecie wideo, na którym zaprezentowano Unreal Engine 5.4. Ostrzegam, to naprawdę wymagająca bestia. W zamian generuje grafikę, której chyba jeszcze nie widzieliśmy.

Zobacz: 10 najlepszych seriali oryginalnych Netflix

Prezentuje się to doprawdy znakomicie. Aż wyobraziłem sobie świetny FPS, który wrzuciłby nas w sam środek akcji do przedstawionej fabryki, gdzie latałyby kule i elementy otoczenia. Brzmi wyśmienicie, prawda? Jest tylko jeden problem. Mało która karta graficzna wyświetli aż tak genialny obraz.

A przynajmniej będzie o to ciężko w przypadku natywnej rozdzielczości 4K. Wideo prezentuje to, jak z silnikiem radzi sobie bardzo mocny układ RTX 4080. O ile rozdzielczość 1440p nie stanowi problemu, to w 4K liczba klatek drastycznie spadła.

Ciekawe, czy poradzą sobie z nim nowe konsole…

Źródło: wccftech.com