Xbox Series X dla fanów Diablo 4. Oto konsola piekielnej generacji!

Specjalne wersje i wydania konsol to prawdziwa gratka dla fanów danych gier i nie tylko. Pozwalają poczuć się wyjątkowo, bo i same są doprawdy nietuzinkowe. Wystarczy przypomnieć niedawno wydane PlayStation 5 nawiązujące do premiery gry Marvel’s Spider-Man 2. Microsoft nie pozostaje w tyle i również promuje specjalne edycje, stylistyką nawiązujące do popularnych gier. Tym razem wybór padł na Diablo 4. Co powiecie na Xbox Series X rodem z piekielnych i demonicznych czeluści? Wygląda znakomicie! Sprawdźcie sami:

First: Hail Lilith. Then: enter sweepstakes.



Follow Xbox & @Diablo, then RT this post with #DiabloIVXboxSweepstakes for a chance to win a custom Diablo IV Xbox Series X and stand, and another Xbox Series X.



Ages 18+. Ends 10/30/23. Rules: https://t.co/e22cIk5YI5 pic.twitter.com/Hr2QCyp63Q — Xbox (@Xbox) October 16, 2023

Wygląda jak dzieło sztuki? Zdecydowanie i właśnie tak należy je traktować. Specjalna przystawka do konsoli Xbox jest jedyna w swoim rodzaju. Powstała we współpracy twórców gry Diablo 4 z Takeoff Studios i nie trafi do masowej sprzedaży. Ba, nie będzie nawet limitowana. Dostępna jest bowiem tylko jedna konsola, której design nawiązuje do jednej z miejscówek w grze.

Jak wejść w posiadanie takiego cuda? Cóż, nie jest to łatwe, choć możliwe. Diabelski Xbox będzie możliwy do wygrania w loterii. Więcej szczegółów na jej temat znajdziecie na oficjalnej stronie konsoli od Microsoftu. Dlatego mowa o sprzęcie dla prawdziwych fanów — tylko jeden będzie w stanie go postawić na półce!