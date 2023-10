Polska flaga, kultowe mapy i tona akcji na zwiastunie Call of Duty: Modern Warfare III

Activision ma trudną historię z Polakami w Call of Duty. Nasz kraj parokrotnie odznaczył się w różnych częściach serii, ale chyba najbardziej kultowa jest postać człowieka imieniem Bohater Wojciech z Call of Duty 3. To o tyle dziwne, że nasz rodzimy oddział Infinity Ward dość mocno odznacza się przy współpracy w powoływaniu kolejnych części cyklu do życia.

Teraz polska flaga pojawia się na zwiastunie Call of Duty: Modern Warfare III. Jest to, co prawda, ledwo kilka ujęć, a bohater w tym mundurze nie kończy zbyt dobrze, ale zawsze miło widzieć, że polskie służby nie są pomijane. Cały materiał skupia się jednak na trybie multiplayer. Ten, jak już wiemy, rozwija głównie pomysły z poprzedniej części, oddając w ręce graczy nowe warianty kultowych map.

Nie wygląda to źle, ale ciężko nie mieć wrażenia, że „już to było”. Jasne, remastery dawnych map to tylko częściowo „odgrzewany kotlet” (mówimy przecież o naprawdę świetnych lokacjach), ale całość przypomina po prostu Modern Warfare II. I zasadniczo też Modern Warfare z 2019 roku. No, ogólnie wiemy, że to po prostu nowe Modern Warfare. Czy mimo wszystko wystarczy to, aby przekonać klientów? Zgaduję, że… tak.

Call of Duty: Modern Warfare III trafi na rynek 10 października 2023 roku. Gra wyjdzie na PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S oraz Xbox One.