Nowa broń w Modern Warfare 3 to ściema. Kosztuje aż 80 dolarów!

Z okazji współpracy Call of Duty: Modern Warfare 3 i filmu Godzilla X Kong: The New Empire, do gry trafiło kilka dodatków związanych z tegorocznym obrazem. Smutną wisienką na torcie pakietu okazuje się być specjalna rękawica. Ta inspirowana jest bronią stosowaną przez Konga i kosztuje masę kasy. Aby ją nabyć, trzeba wydać aż 80 dolarów.

Nowe DLC do Modern Warfare 3 to jakaś porażka

Seria Call of Duty pozwala nam wydawać pieniądze na masę sposobów. Jednym z nich był oczywiście zakup poprzedniej odsłony na premierę — za 350 złotych mogliśmy kupić coś, co de facto przypominało bardziej DLC, aniżeli pełnoprawną produkcję. Poza tym wewnętrzny sklepik pozwala na kupowanie wielu różnych dodatków kosmetycznych, pakietów, skórek i nie tylko.

Tym razem do gry trafiły rzeczy związane z filmem Godzilla X Kong: The New Empire. Sporo kontrowersji wywołała rękawica Konga, która stanowi nową broń do walki wręcz. Jest ona wspomagana przez “energię” i pozwala powalić przeciwnika jednym ciosem. Cóż, powalająca na pewno jest cena. Aby ją zdobyć, należy wykupić wszystkie 4 nowe dodatki związane z filmem. Każdy z nich kosztuje niespełna 20 dolarów,. co przekłada się na cenę rękawicy wynoszącą bagatela 80 USD. Czy warto?

Jeden z użytkowników forum Reddit wyznał, że miał zbyt dużo kasy i zdecydował się na zakup. Cóż, nie jest z niego zadowolony. W swoim poście napisał, że owa rękawica kompletnie nie jest warta tej kasy. Co gorsza, nie robi nic specjalnego — ot, pokonuje wrogów. Nie daje jednak żadnego efektu “wow” ani nic z tych rzeczy:

Chcecie zobaczyć ją w akcji? Nie trzeba wydawać tylu pieniędzy. Z pomocą przychodzi nam oczywiście YouTube:

No szału to to nie robi…

Źródło: PC Gamer