Zagrajcie w Call of Duty: Modern Warfare III za darmo i to na każdej platformie

Gracze na każdej w zasadzie platformie wspierającej Call of Duty: Modern Warfare III mogą pobierać grę. Zbliża się początek 2. weekendu bety.

Nowa część Call of Duty będzie „tą pierwszą”, bo pierwszy raz zdarza się, że dostajemy bezpośrednią kontynuacją od razu pod wydaniu poprzedniej gry z tej podserii. Modern Warfare III ma potencjał zaoferować wiele, ale czy Sledgehammer Games „dowiezie”? Po części przekonać się o tym możemy za pośrednictwem nowej bety.

Call of Duty: Modern Warfare III stanie otworem dla każdego

Beta startuje bowiem już teraz. Wcześniej testowanie CoD: Modern Warfare III było zarezerwowane wyłącznie dla posiadaczy sprzętu od Sony. Teraz jednak zagra każdy, na PC, Xbox Series X i S, a nawet Xbox One. Już wczoraj ruszyły serwery dla wszystkich posiadaczy wcześniejszego dostępu do bety, ale od soboty gra stanie otworem przed każdym.

Od 14 do 16 października, czyli przez najbliższy weekend, każdy chętne może ograć nadchodzącą tegoroczną premierę z bestsellerowego cyklu. Jest to dobra okazja nie tylko dla fanów MWII, ale i poprzednich odsłon serii. Modern Warfare III oferuje odświeżone wersje kultowych map, takich jak Favela, Skidrow, Rust czy Highrise.

Łącznie będziemy mogli przetestować sześć trybów, w tym klasyczny Team Deathmatch, Hardpoint czy Domination, ale również debiutujące Cutthroat, polegające na starciach podzielonych na rundy na mniejszych mapach. Na atrakcje więc nie powinniśmy narzekać. Do tego jest to świetna okazja, aby poznać, czy tegoroczne Call of Duty znów się uda, czy jednak okaże się niewypałem. Tylko uważajcie na cheaterów!