Beta Modern Warfare 3. Kiedy i jak zacząć grać? To już dziś!

Premiera najnowszej odsłony Call of Duty już niedługo. Dziś wystartowała natomiast wersja beta Modern Warfare 3. Dostęp do niej mają na ten moment gracze, którzy zakupili przedpremierową edycję gry na PlayStation 4 i PlayStation 5.

Już 10 listopada 2023 roku na rynku zadebiutuje Call of Duty: Modern Warfare 3 w wersji na PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Do tego czasu pozostał prawie miesiąc, choć niecierpliwi mogą zacząć zabawę już dziś. To dlatego, że udostępniono wersję beta. Dostęp do niej mają na razie gracze PlayStation 4 i PlayStation 5, którzy zakupili edycję przedpremierową gry.

To duże wyróżnienie dla posiadaczy konsol od Sony. A co z graczami na innych platformach? Wersja beta będzie dla nich dostępna nieco później, bo w dniach od 8 do 10 października. Prawdopodobnie dla wielu graczy jest to szalenie mocno wyczekiwany moment. Co ciekawe, to nie jedyne nadciągające betatesty dla graczy.

W dniach 12-16 października posiadacze preorderów ponownie zagrają w grę. Zrobią to na moment przed odpaleniem otwartych testów wersji beta. Te zostaną uruchomione dla wszystkich na każdej z platform od 14 do 16 października, a więc na mniej niż miesiąc do premiery gry. Nie musicie bać się pobierania tej wersji gry. Tryb beta Modern Warfare 3 będzie nieco okrojonym względem pełnej gry i zajmie blisko 25 gigabajtów.