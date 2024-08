Grywalne Call of Duty: Black Ops 6 na PS4 trafiło do sieci. Największy wyciek w historii serii

To najprawdopodobniej największy wyciek w historii nie tylko Call of Duty, ale i Activision w ogóle. Call of Duty: Black Ops 6 trafiło w grywalnej wersji do internetu.

Nie kojarzę innej sytuacji, w której jakakolwiek gra z cyklu Call of Duty stała się przedwcześnie dostępna w internecie. Sytuacja z Black Ops 6 pokazuje jednak, że wszystko może się wydarzyć.

Call of Duty: Black Ops 6 przedwcześnie w internecie

Jak zapewne wszyscy wiemy, Call of Duty: Black Ops 6 ma trafić do graczy już 25 października 2024 roku. Wcześniej jednak każdy zainteresowany pobierze grę na dysk w formie otwartych testów beta trybu multiplayer. W terminie od 6 do 9 września bieżącego roku wariant rozgrywki stanie przed nami otworem. Jest też opcja pobrania plików z grą w wersji na PS4, bo dla Activision wydarzyła się rzecz wręcz tragiczna w skutkach.

Niemal cały gamingowy internet zalała fala plików z grą do pobrania. Black Ops 6 w grywalnej wersji trafiło do sieci przedwcześnie, jeszcze przed startem testów, choć do jej uruchomienia potrzeba złamaną konsolę PlayStation 4 (wiedzieliście, że da się to zrobić nawet telewizorem?). Oczywiście nie zamierzamy publikować tu żadnych linków, co jest chyba oczywiste.

Niemniej na Reddicie pojawiły się informacje i wycieku danych, a chwilę później internet zaczęła zalewać masa szczegółów o samej rozgrywce. Praktycznie każdy materiał jest jednak na bieżąco usuwany. Sugeruje to, że Activision postanowiło szybko kontratakować. Dało się jednak znaleźć szczegóły o mapach w trybie multiplayer, wyposażeniu, informacjach dotyczących rozgrywki i wielu innych kluczowych elementach.

Mimo wszystko producent nie pokusił się jeszcze o komentarz. Z pewnością wrócimy do sytuacji, gdy tylko pojawią się oficjalne informacje w tej sprawie.

Źródło: Reddit