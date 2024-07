Call of Duty: Black Ops 6 jeszcze w te wakacje? Zagramy naprawdę szybko

Szybki debiut Call of Duty: Black Ops 6? Oto szczegóły wersji beta

Zniecierpliwieni fani serii Call of Duty nie będą musieli już długo czekać, zanim rozpoczną rozgrywkę w Black Ops 6. W sieci pojawiły się konkretne daty dotyczące tego, kiedy rozpoczniemy rozgrywkę w nowej odsłonie kultowego cyklu. Chociaż premiera gry standardowo odbędzie się na jesieni, to tryby multiplayer będziemy mogli przetestować znacznie wcześniej. Kiedy dokładnie?

To zależy od tego, czy zdecydowaliście się zamówić grę przedpremierowo, lub macie dostęp do abonamentu Xbox Game Pass. Jeżeli posiadacie preorder lub subskrybujecie usługę, to rozgrywkę w zamkniętej becie rozpoczniecie jeszcze 30 sierpnia, czyli na sam koniec wakacji. Z kolei otwarta beta dostępna dla wszystkich wystartuje 6 września.

The official Xbox site says the Call of Duty: Black Ops 6 Beta begins August 30 (playable early with pre-order or Xbox Game Pass).



Free Open Beta starts September 6. pic.twitter.com/xgXi2oYei0 — Klobrille (@klobrille) July 15, 2024

Na pewno cieszy fakt, że dostęp do zamkniętej bety będą posiadały również osoby subskrybujące Xbox Game Pass. Nowe Call of Duty to zdecydowanie jedna z najgłośniejszych premier tego roku w abonamencie, dlatego poważne traktowanie jego posiadaczy jest dużym plusem. Poza tym wrześniowa otwarta beta z pewnością pomoże zachęcić niezdecydowanych do zakupu gry.

Premiera Call of Duty: Black Ops 6 już 25 października 2024 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

