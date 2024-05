Assassin’s Creed Shadows na pierwszym zwiastunie z datą premiery. Ubisoft mówi “nie” last-genom

Zgodnie z poprzednimi obietnicami, wylądował już pierwszy zwiastun Assassin’s Creed Shadows. Nowa gra Ubisoftu przeniesienie nas do Feudalnej Japonii, w której wcielimy się w dwójkę protagonistów! Tym samym plotki zostały oficjalnie potwierdzone.

Assassin’s Creed Shadows – oto pierwszy zwiastun

Trailer tak naprawdę potwierdza wiele wcześniejszych doniesień fabularnych i tych dotyczący rozgrywki. Gra, zgodnie z klasyką Ubisoftu, bardzo mocno przeciekała przed pokazem, bo dało się nawet poznać datę premiery. Teraz oficjalnie możemy potwierdzić, że Assassin’s Creed Shadows wychodzi 15 listopada 2024 roku. Gra pojawi się na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Bez zbędnego przedłużania, poniżej znajdziecie ten tak bardzo oczekiwany zwiastun.

I jak wrażenia? Trzeba przyznać, że wygląda to świetnie, choć klasycznie mowa jedynie o “cinematicu”, więc nie jest to dobry wyznacznik ostatecznej jakości, lecz już teraz zaprezentowany świat kusi. Pamiętajcie, że sama gra ma być rozwinięciem idei poprzednich odsłon z AC Valhalla na czele. Zagramy więc w dużą grę RPG, a nie “powrót do korzeni” jak Mirage. Fani takiej koncepcji mogą być zadowoleni.

W grze pojawią się dwie grywalne postacie – Naoe (shinobi) oraz Yasuke (samuraj), które mają reprezentować zupełnie odmienne style gry. Pierwsza polegać ma raczej na skradaniu się i cichym mordowaniu przeciwników, gdy samuraj raczej skupi się na sile i potężniejszym orężu. Twórcy opublikowali także pierwszy film, w którym przybliżają obydwie te postacie i wyjaśniają, czemu tyle uwagi przykuto do rzeczowego przedstawienia historii.

Odkryj urzekający otwarty świat feudalnej Japonii, od spektakularnych miast zamkowych i tętniących życiem portów po spokojne kapliczki i pasterskie krajobrazy. Przeżyj przygodę w nieprzewidywalnej pogodzie, zmieniających się porach roku i reaktywnych środowiskach. – zapowiadają twórcy

Ponadto wystartowały pre-ordery. Obecnie dostępne są trzy edycje, niezależnie od platformy:

Assassin’s Creed Shadows Standard Edition – 289,90 zł (podstawowa wersja gry + dodatkowy quest)

– 289,90 zł (podstawowa wersja gry + dodatkowy quest) Gold Edition – 439,90 zł (powyższe + przepustka sezonowa + dostęp do gry 3 dni przed premierą)

– 439,90 zł (powyższe + przepustka sezonowa + dostęp do gry 3 dni przed premierą) Ultimate Edition – 539,90 zł (powyższe + specjalna paczka zawierająca uzbrojenie, przedmioty, punkty doświadczenia i filtry do trybu fotograficznego)

Jakie wrażenia po pokazie? Z pewnością zapowiada się dobrze, ale raczej musimy zaczekać na konkretny pokaz rozgrywki i więcej informacji o grze.

Źródło: Ubisoft