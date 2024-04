Bully i LA Noire w abonamencie od Rockstar Games

W sieci pojawiła się informacja o dodaniu nowych gier do abonamentu GTA+. W usłudze od Rockstar Games zagości Bully oraz L.A. Noire. Mowa zatem o świetnie przyjętych grach studia sprzed lat, które mimo oczekiwań fanów nie doczekały się żadnych kontynuacji. Mimo wszystko zdecydowanie większe emocje budzi pierwszy tytuł. “Szkolne GTA” skończy w tym roku 18 lat i gracze niezwykle spragnieni są jakiejkolwiek kontynuacji. Cóż, pozostanie nam odświeżyć sobie ten klasyk. Z L.A. Noire sprawa jest prostsza — choć gra wyszła oryginalnie na PS3 i Xbox 360, to po latach zadebiutowała na PC, a także na nowszych konsolach z uwagi na remaster.

Niestety, ale nie znamy jeszcze konkretnej daty dodania wspomnianych gier do usługi. Nie ma mowy o żadnym remasterowaniu produkcji, dlatego ich debiut w abonamencie GTA+ to raczej kwestia czasu. Możliwe, że zostaną dodane już w ciągu najbliższych kilku tygodni. To na pewno świetna okazja do przetestowania tych dobrze ocenianych gier.

Czym w ogóle jest abonament GTA+? To autorska usługa Rockstar Games, która została uruchomiona w 2022 roku. W ramach opłacanego abonamentu gracze otrzymują sporo dodatkowych rzeczy do wykorzystania w ramach GTA Online, np. dodatkowe środki na zakup przedmiotów. Poza tym usługa pozwala na korzystanie z gier, choć tych jest niewiele. Znajdziemy w niej odświeżoną trylogię GTA, a niedawno ogłoszono dodanie pierwszej części Red Dead Redemption. Wkrótce pojawią się również nowe gry.

