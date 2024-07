Borderlands 4 wkrótce ogłoszone? CEO Gearbox ma dobre wieści dla fanów

W branży sytuacja iście standardowa. Otóż wszyscy wiedzą, że trwają prace nad Borderlands 4, nawet twórcy się z tym nie kryją, ale… Cóż, gra nie otrzymała jeszcze jakiejkolwiek oficjalnej formy zapowiedzi. Na całe szczęście, to może się już wkrótce zmienić, Tak przynajmniej sugeruje CEO studia, który nie chce skazywać graczy na długi okres oczekiwania bez żadnych konkretnych informacji. W takim razie kiedy możemy spodziewać się zapowiedzi?

Nadchodzi coś dużego. Borderlands 4 na ostatniej prostej

Gracze z coraz większą dozą niecierpliwości wyczekują informacji o oficjalnej zapowiedzi gry Borderlands 4. Ta jest już w fazie produkcji od jakiegoś czasu, a trwa to na tyle, że (według niektórych źródeł) jest już niemal na ukończeniu. Powoli zmierzamy zatem do momentu, w którym wypadałoby ją oficjalnie zapowiedzieć, prawda? Podobnego zdania jest CEO studia Gearbox, Randy Pitchford. W jednym z ostatnich wywiadów wyznał, że jest słaby w dotrzymywaniu tajemnic. Wszyscy gracze wiedzą, że pracują nad “czymś dużym” i nie chce, aby trzeba było długo na to czekać:

Nie byłem idealny w ukrywaniu faktu, że pracujemy nad wieloma rzeczami, i że pracujemy nad dużymi rzeczami. Jestem pewien, że nasi fani będą bardzo, bardzo zadowoleni z kolejnego projektu gry wideo, gdy będziemy gotowi go ogłosić. I powiem wam, że nie będziemy kazać ludziom długo czekać, zanim go ogłosimy. Randy Pitchford

Jak łatwo się domyślić, tematem ogłoszenia będzie najpewniej czwarta odsłona kultowej marki looter shooterów, która od kilku lat nie doczekała się “dużej” kontynuacji.

Zobacz też: Do Xbox Game Pass zmierza prawdziwy hit na sierpień. To kultowy remake

Jeszcze w tym roku na jaw wyszły informacje, że gra znajduje się już na ostatniej prostej. Kilka miesięcy temu projekt przeszedł reorganizację kierownictwa, aby doprowadzić go do końca w jak najlepszej formie. Coś mi podpowiada, że w przyszłym roku możemy otrzymać naprawdę wyjątkową strzelankę.

Źródło: gamingbolt.com