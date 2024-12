Kiedy premiera Borderlands 4? Ujawniono okno premiery wyczekiwanej gry

Fani z dużym zniecierpliwieniem czekają na premierę Borderlands 4 od Gearbox Software. Kiedy tytuł trafi na rynek? Choć na razie nie podano konkretnej daty, to możemy mniej więcej to przewidzieć. Wszystko za sprawą ujawnionego okienka premierowego, w którym może mieć miejsce debiut tej wyczekiwanej strzelanki.

Kiedy Borderlands 4? Pojawiło się okienko premierowe

Seria Borderlands bezsprzecznie dostarcza światu gier swego rodzaju kolorytu. Do tej pory otrzymaliśmy sporo gier spod znanego szyldu, ale obecnie gracze skupieni są na nadchodzącej czwórce. Zapowiedziana odsłona otrzymała ostatnio oficjalny trailer rozgrywki z okazji gali The Game Awards. Obyło się bez zaskoczeń — gracze nie mogą doczekać się premiery Borderlands 4, a w jej kontekście nadal nie pojawiła się żadna konkretna data. Na szczęście możemy ją niejako przewidzieć.

Wszystko przez ujawnione ostatnio okienko premierowe. Zgodnie z raportami Take-Two Interactive, nowa gra ma wyjść w roku fiskalnym 2026. Co to oznacza po naszemu? Mniej więcej tyle, że wydawca wprowadzi na rynek grę w okresie od 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2026.

Dodajmy do tego wcześniejsze zapowiedzi i całkiem prawdopodobne, że gra faktycznie pojawi się w przyszłym roku. Premiery nie powinniśmy jednak oczekiwać przed kwietniem/majem 2025, a najpóźniej pojawi się do grudnia 2025. To oczywiście tylko analizy strzępków informacji, choć wielce prawdopodobne, że gra faktycznie zadebiutuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Źródło: gamerant.com