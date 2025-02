Niezliczone pukawki w Borderlands 4

Borderlands 4 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w ostatnich miesiącach. Tytuł został ujawniony na The Game Awards 2024, a jego twórcy powoli szykują się do konkretnego pokazu i ujawnienia nowych informacji na temat produkcji. Ta z pewnością będzie szalona i doprawiona czymś ekstra, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie odsłony serii. Świadczą o tym również najnowsze wypowiedzi twórców, którzy nie szczędzą słów chwalących rozmiar ich nadchodzącej gry.

Anthony Nicholson, jeden z twórców wyjawił, że na nudę na pewno nie będą narzekać miłośnicy różnorodnego oręża. W grze mają czekać na nas miliardy, a nawet jeszcze więcej broni. Do tego będziemy mogli skorzystać z mnóstwa akcesoriów i gadżetów, które zupełnie zmienią doświadczenia płynące z korzystania z danej pukawki. Tak szalona liczba jest możliwa do osiągnięcia dzięki rozbudowanemu systemowi personalizacji i dostosowywania poszczególnych elementów oręża. Twórcy chcą graczom dać prawdziwą wolność w kreowaniu tego, czym pozbędziemy się naszych oponentów.

Zobacz też: Wszystkie nowe gry w Xbox Game Pass na luty 2025. Co szykuje dla nas Microsoft?

Na razie nie znamy konkretnej daty premiery gry. Ta ma pojawić się w tym roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Kiedy dokładnie? To dopiero zostanie ogłoszone.

Źródło: gamingbolt.com