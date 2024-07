Powoli wkraczamy w sierpień, a to oznacza, że przed nami nowa oferta abonamentu Xbox Game Pass. Nie musimy zgadywać ani błądzić we mgle, bo w sieci pojawiły się bardzo ciekawe przecieki. Zdaniem jednego ze sprawdzonych insiderów, do abonamentu ma trafić szalenie interesująca produkcja. Omawiana gra to remake kultowego tytułu sprzed lat, który jakością skutecznie oddał hołd swojemu protoplaście.