Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o najlepiej ocenianej grze bieżącego roku. Chodzi oczywiście o Blue Prince, czyli logiczną przygodówkę, która zadebiutowała dziś na rynku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja jest również dostępna w usługach PlayStation Plus i Xbox Game Pass. Jeżeli jednak korzystacie z pecetów, mamy dla Was świetną wiadomość.

Blue Prince taniej na PC w wersji Steam. Świetna okazja

W internetowym sklepie Instant Gaming możecie aktualnie zgarnąć grę z aż 30-procentową zniżką. Na plaformie Steam gra również została przeceniona, ale tylko o 10 procent. Jest to świetna okazja na to, aby zagrać praktycznie od razu po premierze i na własną rękę przekonać się, dlaczego wszyscy tak ten tytuł chwalą. Recenzje recenzjami, ale chyba wszyscy dobrze wiemy, że najlepiej i tak jest przeżyć to samodzielnie.

Wcielamy się tutaj w spadkobiercę posiadłości Mt. Holly, której układ pomieszczeń codziennie się zmienia. Naszym zadaniem jest odnalezienie legendarnego pokoju z numerem 46. Jednak każda nasza decyzja – od wyboru drzwi aż po wykorzystanie znalezionych przedmiotów – wpływa na rozwój historii.

Gra łączy eksplorację z zagadkami, dodając do tego elementy roguelite. Jak zostało to już bowiem wspomniane, Blue Prince wyróżnia się proceduralnie generowaną posiadłością – każdego dnia budynek zmienia układ, co zmusza nas oczywiście do adaptacji i planowania.

Źródło: Instant Gaming