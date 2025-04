Genialne oceny i wielki sukces. To 7. największa premiera w PS Plus Extra i Premium

Osiągnięcie 7. miejsca w rankingu najpopularniejszych gier dostępnych w PS Plus Extra i Premium to nie lada wyczyn, a udało się to niezależnemu Dogubomb z ich Blue Prince. Tytuł od dzisiaj jest dostępny za pośrednictwem PlayStation Plus! Jak zagrać taniej? To proste – decydując się na doładowania z Instant-Gaming.

PS Plus i Blue Prince w jednym stali domu

Blue Prince zadebiutowało 10 kwietnia 2025 roku w ramach PS Plus Extra i Premium (kilka innych wielkich gier również!), od razu przyciągając uwagę graczy. Ta hybryda gry logicznej i roguelite’a osiągnęła siódme miejsce w rankingu największych premier na PS Plus Extra, wyprzedzając m.in. Lost Records: Bloom & Rage z lutego 2025 roku o 39,8% pod względem liczby graczy na PS5. Choć nie dorównała rekordowemu debiutowi Stray, to i tak zdobyła imponującą popularność.

Gra została mocno doceniona za immersyjne budowanie świata i projekt zagadek, choć niektórzy recenzenci zwracają uwagę na losowe elementy rozgrywki. Mimo to, Blue Prince zdobywa uznanie graczy i krytyków, co potwierdzają pozytywne recenzje przed premierą.​

Dostępność gry w ramach PS Plus Extra i Premium od dnia premiery przyczyniła się do jej sukcesu. Gracze doceniają unikalne mechaniki i atmosferę tytułu, co przekłada się na wysoką aktywność w pierwszych dniach po debiucie.​ Blue Prince to przykład gry, która dzięki innowacyjnemu podejściu do rozgrywki i wsparciu platformy PS Plus zdobywa szerokie grono odbiorców. Dodam, że gra od premiery jest także dostępna w Xbox Game Pass.

Źródło: TrueTrophies