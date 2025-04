Choć rok 2025 dopiero się rozkręca, już teraz mamy silnego kandydata do tytułu gry roku. Mowa o Blue Prince, niepozornej, ale niezwykle dopracowanej grze logicznej, która zdobywa uznanie krytyków na całym świecie. To (póki co) najlepiej oceniana gra tego roku. O co w niej chodzi?