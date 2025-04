Co powiecie na jedną z najlepszych gier tego roku w promocji? Tak się bowiem składa, że już teraz możecie kupić Blue Prince na PC w nowej, niższej cenie. Jest naprawdę nieźle!

Blue Prince w promocji na PC

Blue Prince to intrygująca gra eksploracyjno-logiczna, w której gracz trafia do tajemniczego, zmieniającego się pałacu o nazwie Mount Holly. Czasu jest niewiele — masz dokładnie 400 dni (w grze) na odnalezienie ukrytego Tronu Prawowitego Władcy. Problem w tym, że za każdym razem, gdy otwierasz drzwi do kolejnego pomieszczenia, układ domu losowo się zmienia.

Gra łączy w sobie elementy eksperymentalnego horroru, gry przygodowej i logicznej. Kluczowe jest planowanie i zapamiętywanie układów, bo każdy ruch przybliża Cię do końca — ale niekoniecznie tego, którego oczekujesz.

O grze pisaliśmy już wcześniej – o, tutaj – i muszę przyznać, że gra jest naprawdę godna waszej uwagi.

Grę kupicie pod poniższym linkiem:

Przy okazji łapcie jeszcze trailer tej naprawdę ciekawej produkcji.

Produkcja przyciąga nie tylko oryginalnym pomysłem, ale też specyficzną, nastrojową oprawą wizualną i dźwiękową. To idealny tytuł dla graczy lubiących eksperymenty, tajemnice i nietypowe gry z pogranicza snu i jawy.

Źródło: Instant Gaming