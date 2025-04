Kolejne darmowe prezenty w Epic Games Store. W tym pakiet do gry o wartości ponad 100 dolarów

Mamy czwartek, co, zgodnie z dobrze znaną już tradycją, oznacza oczywiście nowe prezenty od Epic Games. Dziś na platformie Epic Games Store udostępniono za darmo na komputery osobiste grę River City Girls, a także pakiety do dwóch produkcji free-to-play, czyli Arcadegeddon oraz Idle Champions of the Forgotten Realms. Oprócz tego pojawiły się także prezenty na urządzeniach mobilnych.

Nowe gry za darmo i nie tylko w Epic Games Store

Od dzisiaj (10 kwietnia) aż do przyszłego czwartku (17 kwietnia) wszyscy zainteresowani gracze mogą odbierać na pecetach w Epic Games Store całkowicie za darmo grę River City Girls. To dynamiczny beat ’em up w stylu retro z pikselową grafiką, który nawiązuje do klasycznych gier takich jak Streets of Rage. Wcielamy się w Kyoko i Misako, które muszą uratować swoich porwanych chłopaków, walcząc z przeciwnikami na ulicach miasta. Gra oferuje tryb dla jednego gracza oraz możliwość zabawy w ramach kooperacji.

Nie jest to jednak jedyny prezent, ponieważ w aplikacji mobilnej Epic Games Store możemy również pobrać za darmo grę Bridge Constructor: The Walking Dead. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć tutaj. Oprócz tego rozdawane są dwa pakiety do gier Arcadegeddon i Idle Champions of the Forgotten Realms.

Są to kolejno: zestaw 5 tysięcy Arcoins, czyli wirtualnej waluty w pierwszej produkcji, a także Astarion’s Champions of Renown. Jest to pakiet o wartości ponad 100 dolarów! Zarówno w przypadku pecetowej, jak i mobilnej wersji gry Idle Champions musimy zalogować się na konto poprzez właśnie Epic Games Store.

W jego skład wchodzą następujące elementy:

Elementy do odblokowania dla następujących czempionów : Artemis (miejsce 3) Karlach (miejsce 4) Kalix (miejsce 5) Astarion (miejsce 10) The Dark Urge (miejsce 11)

: Wyjątkowa skórka : Tuxedo Kalix

: Tuxedo Kalix Wyjątkowy chowaniec : Rumble the Angry Flumph

: Rumble the Angry Flumph Skrzynie Artemis: 32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku)

32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku) Skrzynie Karlach: 32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku)

32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku) Skrzynie Kalixa: 32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku)

32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku) Skrzynie Astariona: 32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku)

32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku) Skrzynie The Dark Urge: 32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku)

32 platynowe skrzynie (i 2 gwarantowane błyszczące karty ekwipunku) Dwa tygodniowe eliksiry wzmocnienia: 1 eliksir łowcy klejnotów i 1 eliksir łowcy złota

Źródło: Epic Games Store