Deweloperzy ze studia From Software pracują nad ekskluzywną grą na PlayStation 5. Nie wiaodmo, o jaki tytuł chodzi, jednak ma być on bez związku z ich ostatnim dziełem na wyłączność dla Sony (Deracine). Fani od razu podłapali temat, sugerując, że być może chodzi o Bloodborne 2. Niestety, obecnie brak konkretów wskazujących na kontynuację tego tytułu. A może coś jest na rzeczy?

Bloodborne 2 lub coś innego — tylko na PS5

Choć ostatni hit From Software był tytułem multi platformowym (mowa o Elden Ring), to deweloperzy mają w swoim portfolio sporo gier ekskluzywnych. Wystarczy rzucić choćby okiem na świetnie przyjęte Bloodborne. Okazuje się, że firma pracuje właśnie nad nową grą na wyłączność dla konsol PlayStation 5. O jaki tytuł może chodzić i czy jest to Bloodborne 2?

Chodzić jak najbardziej może, jednak póki co absolutny brak w sieci jakichkolwiek danych potwierdzających tę informację. Wiadomo jednak, że coś jest na rzeczy i będzie to pierwszy ekskluzywny tytuł dla Sony od From Software od 2018 roku. Wtedy na rynku ukazało się Deracine dla PS VR. Wszelkie plotki pochodzą z Brazylii, gdzie ktoś znalazł informacje pochodzące (rzekomo) od deweloperów. Co wiemy o grze?

Gra jest w produkcji od 2020 roku

Nie jest to kontynuacja Deracine, ani inny tytuł VR

Produkcja ma być duża i ambitna (jakkolwiek to interpretować)

Nic nie wskazuje na to, aby była to kontynuacja Bloodborne

Wiadomo niewiele, ale pewne jest, że jakieś gry powstają. To wynika m.in. z faktu, że studio rekrutowało ostatnio wiele nowych pracowników. Pozostaje tylko czekać i liczyć na kolejne hity — w tym gry na wyłączność na PS5.