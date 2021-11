Bloober Team zaczyna współpracę z kolejnym studiem, trwają prace nad „next-genową” produkcją

Bloober Team ma ostatnio pełne ręce roboty. Deweloperzy współpracują z szeregiem wielkich wydawców. Teraz polskie studio zostanie wsparte przez Rogue Games.

Krakowscy deweloperzy dłubią najpewniej nad paroma pozycjami. Do jednej zaprosili także studio Rogue Games.

Bloober Team i Rogue Games łączą siły

Polskie Bloober Team jest naprawdę zajętym studiem, jednak nie można odmówić deweloperom szczerych chęci. Polscy twórcy zamierzają dołączyć do największych gigantów branży, choć skupiają się na horrorach. Niedawno zapowiedziano next-genowe Layers of Fear 3, ale wychodzi na to, że to nie wszystko.

Pisaliśmy już o współpracy Polaków z wydawcą serii GTA, a także związkach z chińskim Tencentem. Do tych wszystkich wielkich firm dołącza kolejna, tym razem w roli zewnętrznego studia deweloperskiego. Chodzi o Rogue Games.

Rogue Games odpowiada za takie pozycje jak Neon Beasts czy WipeOut Rush. W oficjalnym komunikacie czytamy, że wraz z Bloober Team zamierzają opracować „next-genową grę na konsole i PC”.

Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani współpracą z Rogue przy tym niesamowitym projekcie. Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy gry, które przekraczają granice oryginalności i immersji i jesteśmy zachwyceni, że możemy współpracować z firmą, która podziela naszą wizję. Piotr Babieno, CEO Bloober Team

Prezes Rogue Games, Matt Casmassina, podkreśla, że studio nie może doczekać się oficjalnej zapowiedzi nowego tytułu.

To nie jest ten dzień – niezapomniane, oryginalne, świetne gry wymagają czasu i troski, aby je stworzyć – ale nie możemy się doczekać, aby w pełni ogłosić szczegóły tego projektu w późniejszym terminie. Matt Casmassina z Rogue Games

Kiedy poznamy szczegóły nadchodzących projektów? Zapewne musimy na to jeszcze trochę poczekać. Sam jednak ciekaw jestem, co nowego w gatunku horroru mają jeszcze do powiedzenia Polacy.