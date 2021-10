Chiński gigant największym inwestorem polskiego Bloober Team

Polskie Bloober Team coraz bardziej się rozrasta. Firma zamierza w kolejnych latach wypuścić szereg ambitnych horrorów. Plotki na temat najnowszego inwestora jakim jest Tencent, właśnie się potwierdziły.

Chiński Tencent to gigant na rynku. Posiada udziały w wielkich firmach zajmujących się branżą gamingowych. Tym razem nabył on znaczną część akcji krakowskiego studia.

Zależna od chińskiej spółki Serene Century Limited zakupiła od Rockbridge TFI łącznie 3,88 mln akcji. Stanowi to około 22 proc. wszystkich akcji firmy. O zainteresowaniu ze strony Tencentu mówiono już od jakiegoś czasu, jednak dziś potwierdziły się te plotki. Tym samym chiński gigant został największym akcjonariuszem krakowskiego studia.

Jesteśmy zaszczyceni zainteresowaniem Tencenta i cieszymy się, że możemy powitać go jako naszego nowego akcjonariusza. To transakcja na rynku kapitałowym pomiędzy Rock-bridge i Tencentem i jako taka nie była związana z bieżącą działalnością komercyjną naszej spółki. Bardzo doceniamy zaś ogromną wiedzę branżową i cały ekosystem, jaki posiada nasz nowy inwestor. Cieszymy się, że mamy go na pokładzie. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować firmie Rockbridge za wiarę w nas i bycie jednym z naszych kluczowych udziałowców przez wiele lat podczas naszej podróży.

Piotr Babieno, prezes Bloober Team