Black Friday w tym roku to największa ściema od lat. Popatrzcie na cenę PS Plus

Nie od dziś wiadomo, że wszelkiego rodzaju promocje na Black Friday czy z okazji Świąt, mogą być tylko pozorne. Ale to co się stało w tym roku, powinno przejść do historii i w końcu dać graczom jasno do zrozumienia, że jesteśmy robieni w balona.

Przyjrzałem się promocjom z okazji Back Friday w ostatnich pięciu latach i ku mojemu zaskoczeniu, rok 2024 okazał się rekordowo wysoki. Nie w kwestii obniżki, ale jeśli chodzi o ostateczną cenę subskrypcji od Sony. To co zobaczycie poniżej pokazuje, jak szybko idą w górę ceny tego rodzaju usług. Oczywiście zdaję sobie sprawę z kilku kwestii. Tego, że ogólnie wszystko drożeje, nie tylko gry i abonamenty, o konsolach nie wspominając. Ale też pamiętam, jak Sony podniosło znacząco cenę PS Plus w 2023 roku – co wywołało burzę wśród graczy. Rok temu nie wszystkie zniżki były dostępne dla obecnych subskrybentów. Wielu graczy skarżyło się, że promocje były przeznaczone głównie dla nowych użytkowników, co ograniczało ich atrakcyjność dla osób planujących przedłużenie subskrypcji​. Wracając jednak do “Black Friday” 2024 – cudzysłów używam nieprzypadkowo.

Jak prezentowały się promocje na PS Plus w poprzednich latach?

2019 : Subskrypcja roczna była obniżana średnio o 25%, co oznaczało cenę około 180 zł w Polsce (standardowa cena wynosiła wówczas 240 zł). Zniżki na krótsze subskrypcje były rzadziej oferowane.

: Subskrypcja roczna była obniżana średnio o 25%, co oznaczało cenę około 180 zł w Polsce (standardowa cena wynosiła wówczas 240 zł). Zniżki na krótsze subskrypcje były rzadziej oferowane. 2020 : Promocje wynosiły 25–30%, co pozwalało na zakup rocznej subskrypcji za około 170–180 zł.

: Promocje wynosiły 25–30%, co pozwalało na zakup rocznej subskrypcji za około 170–180 zł. 2021 : Zniżki ponownie wynosiły 25–30%. Wartość rocznej subskrypcji PS Plus Essential (wówczas standardowej wersji usługi) wynosiła około 180 zł. Podobnie było z wersjami miesięcznymi, które zyskały niewielkie zniżki.

: Zniżki ponownie wynosiły 25–30%. Wartość rocznej subskrypcji PS Plus Essential (wówczas standardowej wersji usługi) wynosiła około 180 zł. Podobnie było z wersjami miesięcznymi, które zyskały niewielkie zniżki. 2022 : Rok ten przyniósł zmiany w ofercie PS Plus, którą podzielono na trzy plany: Essential, Extra i Premium. Zniżki wynosiły 25–30%, co oznaczało ceny na poziomie około 180 zł za Essential, 300 zł za Extra i około 360 zł za Premium w wersjach rocznych.

: Rok ten przyniósł zmiany w ofercie PS Plus, którą podzielono na trzy plany: Essential, Extra i Premium. Zniżki wynosiły 25–30%, co oznaczało ceny na poziomie około 180 zł za Essential, 300 zł za Extra i około 360 zł za Premium w wersjach rocznych. 2023 : Black Friday przyniósł promocje sięgające 30% na plany roczne (różna zniżka w zależności od rodzaju subskrypcji). Essential kosztował około 220 zł (przy standardowej cenie 300 zł), Extra wynosił około 360 zł (zamiast 400 zł), a Premium – 430 zł (zamiast 520 zł).

: Black Friday przyniósł promocje sięgające 30% na plany roczne (różna zniżka w zależności od rodzaju subskrypcji). Essential kosztował około 220 zł (przy standardowej cenie 300 zł), Extra wynosił około 360 zł (zamiast 400 zł), a Premium – 430 zł (zamiast 520 zł). 2024: W tym roku Essential kupimy za 236 zł (obniżka o 20% w stosunku do standardowej ceny). Ekstra to wydatek 390 zł za rok (obniżka 25%), a Premium kosztuje 441 zł (obniżka o 30%). Do tego żadnej obniżki na miesięczną oraz kwartalna subskrypcję, co zdarza się po raz pierwszy.

Jak nietrudno zauważyć, jeszcze rok temu w Black Friday można było przedłużyć na przykład Ekstra (dla mnie najciekawszy z oferty) w cenie 360 zł, a w tym roku trzeba już zapłącić „w promocji” 390 zł. Szkoda też, że nie ma nawet najmniejszej zniżki na miesięczną ofertę dla tych, którzy chcą wypróbować usługę, a nie płacić od razu za cały rok z góry.

Niemniej jednak nadal uważam, że subskrypcja PS Plus to dobra opcja dla kogoś, kto lubi mieć dostęp do wielu gier, bowiem jest w niej masa świetnych produkcji i cały czas dochodzą nowe (niektóre niestety też odchodzą, jak Horizon Forbidden West…). Natomiast sama idea Black Friday w tegorocznym wydaniu, brzmi jak żart i to ten z tych bardzo kiepskich. Dla mnie to prawdziwy Czarny Piątek, będący od teraz symbolem kiepskiego dnia, a nie wyjątkowych okazji.

