Dlaczego BioWare zmieniło nazwę na Dragon Age: The Veilguard? Firma tłumaczy decyzję

Dragon Age: The Veilguard, czyli Straż Zasłony to nowa nazwa gry, którą od kilku lat przygotowuje studio BioWare. Możecie kojarzyć ją pod nazwą Dreadwolf, która obowiązywała jeszcze nie dawno. No właśnie, zmiana — co ją spowodowało? Studio postanowiło wytłumaczyć swoją decyzję, bo ta wywołała duże poruszenie wśród graczy. Ich argumentacja jest… całkiem sensowna.

Dragon Age: The Veilguard — skąd pomysł na nazwę?

Wielu graczy zaskoczyło się na wieść, że nadchodząca odsłona serii Dragon Age zmienia nazwę. To, co było do tej pory znane jako Dreadwolf, stało się The Veilguard, czy Strażą Zasłony. Co spowodowało taką zmianę? O to twórców gry z BioWare zapytał magazyn Game Informer. Mimo uzyskania odpowiedzi od kilku różnych osób zasadniczo retoryka była identyczna — do takich wniosków twórcy doszli w trakcie tworzenia gry.

W trakcie tworzenia gry stało się dla nas jasne, że nie chodzi o to, że chcieliśmy stworzyć The Veilguard, lecz że Veilguard nabierał kształtu w trakcie tworzenia gry. Solas nadal jest w nim centralną postacią. Nadal jest znaczącą postacią. Ale tak naprawdę, uwaga skupia się na zespole. Zrozumieliśmy, że Dreadwolf sugeruje tytuł skupiony na konkretnej osobie, podczas gdy The Veilguard, podobnie jak Inquisition, koncentruje się bardziej na drużynie. Odpowiedź BioWare

Chociaż Dreadwolf był wykorzystywany w komunikacji już jakiś czas, to dopiero teraz mamy do czynienia z faktycznie ostateczną nazwą. Taka argumentacja faktycznie ma sens, bo rozgrywka ma bazować na drużynie, naszej ekipie — niekoniecznie wokół tylko jednej z postaci. Ta, choć wciąż będzie istotna, to uwaga skupi się na zespole jako takim.

Kiedy premiera nowej odsłony Dragon Age? Zgodnie z zapowiedziami, gra ma ukazać się na rynku w listopadzie 2024 roku. Produkcja będzie dostępna na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

