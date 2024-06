Dragon Age: Dreadwolf nie powstanie. Ale będzie coś w zamian

Jeszcze wczoraj informowaliśmy was o potencjalnych zawirowaniach w związku z nową częścią serii Dragon Age. Okazuje się, że coś faktycznie było na rzeczy, bo wychodzi na to, że zapowiadany Dreadwolf nie powstanie. Oczywiście to nie tak, że projekt został anulowany. Na szczęście chodzi jedynie o zmianę nazwy gry. To będzie mieć jednak spore znacznie w kontekście fabuły gry i opowiadanej historii. Jak myślicie, skąd taka decyzja twórców?