Znamy wymagania sprzętowe Biomutant. Są zaskakująco niskie

W sieci pojawiły się wymagania sprzętowe Biomutant. O dziwo, tytuł studia Experiment 101 nie zmęczy zbytnio naszych komputerów.

Póki co rok 2021 nie zapowiada się na bardzo bogaty pod względem premier. W ciągu najbliższych miesięcy zadebiutuje kilka większych produkcji, ale nie wszystkie to głośne hity.

Z ciekawszych gier warto wymienić nowe Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Biomutant od studia Experiment 101. Ta druga produkcja do niedawna była dość niepewnym typem, ale w końcu wydawca odkrył wszystkie karty.

Ujawniono wymagania sprzętowe Biomutant

Krótko po ujawnieniu daty premiery gry zaczęły pojawiać się świeże informacje na jej temat. Twórcy uważają, że przygotowali bardzo nietypowe i interesujące doświadczenie.

Na pierwszych materiałach z rozgrywki tytuł ten prezentował się całkiem ładnie. Minęło jednak trochę czasu od dawnych zapowiedzi, a grafika nowych produkcji zdążyła już ruszyć do przodu. Oprawa gry mogła się więc nieco zestarzeć, jeżeli twórcy nie usprawniali jej w miarę rozwoju tytułu.

Experiment 101 opublikowało wymagania sprzętowe Biomutanta. Te są zaskakująco niskie, co budzi we mnie mieszane odczucia.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor AMD FX-8350 lub Intel Core i5-4690K lub nowszy

Karta graficzna GeForce GTX 960 lub Radeon R9 380 lub inna z 4 GB VRAM

8 GB pamięci RAM

25 GB wolnego miejsca na dysku

Zalecane wymagania sprzętowe:

Procesor AMD Ryzen 5 1600 lub Intel Core i7-6700K lub nowszy

Karta graficzna GeForce GTX 1660Ti lub Radeon RX 590 lub inna z 6 GB VRAM

16 GB pamięci RAM

25 GB wolnego miejsca na dysku

Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to zaskakująco mała waga produkcji. Tytuł Experiment 101 to gra z otwartym światem, która waży tyle samo co dość krótkie i nieduże The Medium. Oczywiście rozmiar świata nie odzwierciedla jego jakości, ale może to niepokoić miłośników eksploracji.

Dodatkowo same wymagania sprzętowe nie są specjalnie wysokie jak na nową produkcję z dość dużym budżetem. Do zabawy na wyższych ustawieniach potrzebujemy przyzwoitego procesora i karty graficznej ze średniej półki.

Wychodziłoby więc na to, że tytuł ten był po prostu na bieżąco optymalizowany, albo najzwyczajniej w świecie nieco odbiegnie od dzisiejszych standardów oprawy. Widać to na fragmentach rozgrywki z zeszłego roku, które rażą w oczy nieostrymi teksturami. Pamiętajmy jednak, że pochodzą one z nieukończonego produktu.

Nie oznacza to bynajmniej, że Biomutant będzie grą brzydką. Grafika jest stylizowana i design postaci prezentuje się wyśmienicie. Robotę robią też żywe kolory, które dodają produkcji uroku. Póki co nie zapowiada się źle, ale na wodotryski graficzne rodem z Valhalli nie ma co liczyć. Oczywiście Ubisoft dysponuje kilkukrotnie większym budżetem, wiec nie jest to żadna ujma dla Experiment 101.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.