Porównanie grafiki w Biomutant na pięciu platformach

Opublikowane filmy z rozgrywki pozwalają przekonać się, która z wersji Biomutant wygląda najlepiej. Wszystkie platformy prężą muskuły.

Materiały udostępnione przez twórców pozwalają porównać edycje dedykowane komputerom PC oraz konsolom: PS4, PS4 Pro, Xbox One i Xbox One X. Na wszystkich filmikach zobaczymy w akcji naszego człekokształtnego bohatera, który konfrontuje się z niemilcami i eksploruje otoczenie. Biomutant działa w oparciu o silnik Unreal Engine 4, ciesząc oczy szczegółowo zaprojektowanymi lokacjami i dopracowaną animacją.

Trzeba przyznać, że przedstawione uniwersum znacząco odbiega od tego, do czego zdążyliśmy przywyknąć w przypadku większości gier.

Oprawa wizualna w Biomutant

Deweloperzy nie sili się na to aby gra starała się jak najwierniej odzwierciedlić znaną nam rzeczywistość. Produkcja studia Experiment 101 przeniesie nas do fantastycznego świata, zamieszkałego przez dziwaczne kreatury. Nawet w trakcie toczonych potyczek na ekranie pojawiają się napisy takie jak kaa-pow! charakterystyczne dla komiksów (przywodzi to na myśl klasyczny tytuł Comix Zone). Nie da się jednak ukryć, iż nie każdemu z graczy przypadnie wykorzystana stylistyka. Która z zaprezentowanych wersji wygląda Waszym zdaniem najlepiej?

Jeśli planujecie pograć w tytuł na blaszakach, na pewno zainteresują Was wymagane podzespoły niezbędne do komfortowej zabawy (kliknij tutaj)

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor AMD FX-8350 lub Intel Core i5-4690K lub nowszy

Karta graficzna GeForce GTX 960 lub Radeon R9 380 lub inna z 4 GB VRAM

8 GB pamięci RAM

25 GB wolnego miejsca na dysku

Zalecane wymagania sprzętowe:

Procesor AMD Ryzen 5 1600 lub Intel Core i7-6700K lub nowszy

Karta graficzna GeForce GTX 1660Ti lub Radeon RX 590 lub inna z 6 GB VRAM

16 GB pamięci RAM

25 GB wolnego miejsca na dysku

W tytuł zagramy już 25 maja bieżącego roku, ile czasu spędzimy ogrywając RPG akcji? W tej sprawie głos zabrał Stefan Ljungqvist będący reżyserem Biomutant i szefem studia Experiment 101 (dowiedz się więcej).

Nasze szacunki dla „pospiesznego” przejścia Biomutanta to około 12-15 godzin. Oznacza to: skup się na głównej historii, pomiń większość dialogów, nie wyruszaj na eksplorację i zignoruj sidequesty. Z drugiej strony, jeden z członków naszego zespołu właśnie daje Biomutantowi szansę w sposób, w jaki zazwyczaj przechodzi gry. Jeszcze nie skończył, a ma około 65 godzin za sobą. Więc to naprawdę zależy od tego, jakim typem gracza jesteś.

Jeżeli będzie chcieli przelecieć przez grę nie zajmie Wam to dużo czasu (ciekawe jakie rekord osiągną speedrunerzy). Chcąc jednak wgryźć się w tytuł, musicie zagospodarować sobie znacznie więcej czasu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.