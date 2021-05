EA Play Live 2021 zapowiedziane. Znamy datę wielkiego pokazu gier

Electronic Arts podało datę wydarzenia EA Play Live 2021. Tegoroczna edycja wielkiego pokazu gier odbędzie się trochę później, niż można się było spodziewać.

W czerwcu odbędą się wirtualne targi E3. Zobaczymy na nich wiele zapowiedzi, ale niestety wśród ogłaszających je wydawców zabraknie Electronic Arts. Od jakiegoś czasu Eletronicy mają własną konferencję i ta zagości na naszych ekranach również w tym roku.

EA Play Live 2021 odbędzie się dość późno, bo dopiero 22 lipca. Na targach zobaczymy kontynuacje sportowych hitów wydawcy, nowe odsłony znanych marek i zupełnie nowe projekty. Dodatkowo na pokazie ujrzymy zapowiedziane wcześniej gry.

Jedną z nich z pewnością będzie Battlefield 6. Mimo to, EA odpuszcza ujawnienie nowego Battlefielda na swojej konferencji, bowiem wydawca potwierdził niedawno, że BF6 otrzyma pierwszą prezentację jeszcze w czerwcu. W praktyce oznacza to, że na tegorocznym EA Play Live zapewne ujrzymy większą prezentację gry z materiałami z rozgrywki. Na czerwiec prawdopodobnie zostawiono mniejszy trailer. Wydawca wspominał też o wyjątkowo szybkim rozpoczęciu beta-testów, więc również i one najpewniej zostaną omówione w trakcie konferencji. Oczywiście o ile nie zrezygnowano z publicznych testów.

Niestety, na ujawnienie harmonogramu konferencji musimy zaczekać. EA co roku ma sporo do pokazania i niewykluczone, że cały event zostanie rozłożony w czasie na więcej niż jeden dzień. Na konkrety trzeba poczekać, EA ma ujawnić więcej informacji już wkrótce.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.