Twórcy Avowed ujawniają informacje o grze. Ten system okaże się kluczowy

W jednym z ostatnich wywiadów twórcy gry Avowed postanowili zdradzić więcej szczegółów na temat rozgrywki. W ich produkcji kluczowym elementem okaże się być system towarzyszy. Co ważne, ich rola nie będzie sprowadzała się jedynie do udzielania wsparcia podczas walki. Wspólne przeżywanie przygody to również niemałe znaczenie ze strony kompanów.

Towarzysze w Avowed, czyli kluczowy element gry

Avowed od Obsidian Entertainment zapowiada się ciekawie, a emocje podsycają jeszcze kolejne wypowiedzi twórców. W niedawno opublikowanym wywiadzie Carrie Patel (reżyserka gry) i Matt Hansen (dyrektor artystyczny) zdradzili nieco szczegółów na temat rozgrywki w ich produkcji. Okazuje się, że ważną rolę odgrywać będą nasi towarzysze. I nie chodzi tu wyłącznie o wspieranie nas podczas walki. Dodatkowi kompani będą bowiem wpływali na moralne wybory i kierunek, w którym pójdzie fabuła.

Towarzysze będą żywo reagować na nasze poczynania. A że wyborów i trudnych decyzji w grze będzie sporo, to możemy liczyć na rozbudowane interakcje z kompanami. Na pewno często okraszą nas swoim komentarzem dotyczącym poczynań, zarówno negatywnym jak i pozytywnym. Nie wiadomo jednak, czy np. będziemy w stanie popadać z nimi w konflikt. Tak czy inaczej, relacje te mają być mocno rozbudowane.

No dobra, a kiedy to w ogóle wychodzi? Premiera gry jest przewidziana na listopad 2024 roku. Tytuł ukaże się na pecetach i konsolach Xbox Series X|S. Wiemy już, że będzie stanowić ciekawą alternatywę dla dużych produkcji RPG, bo w tym wypadku rozgrywka została zaprojektowana na relatywnie niewiele godzin. Już jakiś czas temu informowaliśmy, że twórcy pod względem długości przyrównują swoje dzieło do The Outer Worlds. To oznacza, że możemy liczyć na historię trwającą około kilkunastu do mniej więcej 25 godzin. Dużo, mało? Dajcie znać, co o tym sądzicie.

Źródło: dualshockers.com