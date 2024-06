Długość Avowed was zaskoczy. Gra będzie całkiem… krótka

Czy Avowed będzie krótkie? Trochę tak

Wielu graczy narzeka, że niektóre produkcje są po prostu zbyt długie. Wiecie jak to jest — miliony znaczników, questów, systemów i dodatkowych opcji. Wszystko to przekłada się niekiedy na setki godzin gameplayu, podczas gdy my mamy coraz mniej czasu i sił na to, aby “chłonąć” to wszystko. Jeżeli tak potężne gry raczej was odpychają, to Avowed będzie najpewniej tytułem idealnym, bo… dość krótkim. Przynajmniej jak na grę RPG w tego słowa znaczeniu. Na temat długości produkcji wypowiedziała się Carrie Patel, dyrektor produktu:

Najlepszym porównaniem dla Avowed pod względem zakresu jest The Outer Worlds. Gracze mogą spodziewać się mniej więcej podobnego doświadczenia, tak jak w The Outer Worlds, w zależności od tego, na jakim poziomie trudności grają i jak dokładnie eksplorują i inwestują w treść, w przeciwieństwie do trzymania się głównych misji ścieżki krytycznej. Carrie Patel z Obsidian

O jakiej konkretnie długości mowa? Wychodzi na to, że wątek główny ma być do ukończenia w około 13 godzin. Ta liczba znacznie wzrośnie, gdy zainteresujemy się aktywnościami pobocznymi — nawet do 26 godzin. Tak przynajmniej było w The Outer World, który ma być swego rodzaju benchmarkiem pod względem czasu wymaganego do ukończenia produkcji. Na pewno nie będzie to gigant, ale przecież to dobrze. Krótsze historie bywają lepiej skrojone, niż niektóre niepotrzebnie rozciągnięte.

Źródło: wccftech.com