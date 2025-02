Po oficjalnej premierze możemy rzucić okiem na statystyki gry Avowed. Te w przypadku platformy Steam są nieco gorsze, niż miało to miejsce przy okazji ostatniej premiery od Obsidian Entertainment. Zainteresowanie faktycznie jest mniejsze, czy może to znany nam dobrze efekt abonamentu Game Pass?

Liczba graczy Avowed na Stema – bywało lepiej

Avowed to bez wątpienia jedna z najciekawszych premier tego roku i wielki powrót studia Obsidian Entertainment. Twórcy m.in. Fallout: New Vegas ponownie uraczyli nas grą RPG, tym razem wykorzystując ponownie fantasy i lore znane z Pillars of Eternity. Tytuł zebrał pozytywne opinie pośród recenzentów, jak i samych graczy. Możemy to zobaczyć choćby na Steam, ale też i w mediach społecznościowych, gdzie produkcja jest raczej przez większość chwalona.

A jak prezentują się statystyki liczby graczy? Dane z portalu SteamDB pokazują, że szczyt osiągnięty został na poziomie nieco ponad 17 tysięcy osób. To wynik gorszy, niż w przypadku The Outer Worlds, które na platformie Valve przebiło barierę 20 tysięcy osób. Nie oznacza to jednak, że można mówić o jakiejkolwiek porażce.

Warto bowiem pamiętać, że gra zadebiutowała również w abonamencie Xbox Game Pass – na PC i konsolach. Całkiem prawdopodobne, że część graczy zrezygnowała z rozgrywki na platformie Valve na rzecz abonamentowej wersji gry. Nie da się ukryć, że to spora oszczędność, dlatego wyniki ze Steama nie są do końca miarodajne.

