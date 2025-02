Avowed z DLC lub kontynuacją? Deweloperzy tego nie wykluczają

Najnowsze dzieło studia Obsidian Entertainment, Avowed, to aktualnie bardzo popularny temat w sieci. Wygląda na to, że deweloperzy mogą rozważać rozwinięcie tego uniwersum.

Avowed zadebiutowało na początku trwającego jeszcze tygodnia. Wyczekiwany przez wielu tytuł okazał się niezły, ale nie obyło się bez krytyki. Mimo tego Obsidian Entertainment jest zadowolone z wyników gry. W międyczasie dowiedzieliśmy się, że studio ma niezwykle ambitne plany, aby dotrwać do swoich setnych urodzin. Nic więc dziwnego, że deweloperzy raczej nie zamierzają zwalniać tempa. W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że twórcy nie wykluczają dalszego rozwoju uniwersum Avowed.

Avowed otrzyma DLC lub kontynuację? Twórcy chcą rozwijać świat gry

W niedawnym wywiadzie opublikowanym w serwisie Bloomberg, znany dziennikarz Jason Schreier miał okazję porozmawiać z Carrie Patel, czyli reżyserką wspomnianej produkcji. Przedstawicielka studia Obsidian Entertainment nie powiedziała wprawdzie niczego na temat potencjalnych DLC czy kontynuacji wprost, ale zasugerowała, że deweloperzy mogą mieć już wstępne plany na przyszłość:

Teraz, gdy stworzyliśmy ten wspaniały świat, a także zbudowaliśmy siłę zespołu i pamięć mięśniową związaną z projektowaniem treści oraz rozgrywki w tym świecie, chciałabym zobaczyć, jak robimy z nim coś więcej.

Wygląda więc na to, iż zespół czuje, że jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia. Na ten moment twórcy skupiają się jednak na dopracowaniu podstawowej wersji gry. Kto wie, może ich najnowsze dzieło stanie się długofalową serią, podobnie jak Pillars of Eternity. Avowed jest przecież w tym świecie osadzone, co daje twórcom dość wiele miejsca na różne manewry, oraz szerokie pole do eksploracji marki.

Przypomnijmy na koniec, że najnowsze dzieło studia Obsidian Entertainment zadebiutowało 18 lutego 2025 roku na PC oraz Xbox Series X/S.

Źródło: VG247