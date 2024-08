Podczas minionych targów Gamescom 2024, gra Avowed stanowiła kluczowy element pokazu Xboksa i będzie flagowym RPG abonamentu Xbox Game Pass. Jeżeli czekacie z niecierpliwością na premierę, to mamy dla was dobre wieści. W sieci pojawił się ponad godzinny gameplay z gry, który prezentuje wiele elementów i mechanik.

Avowed – nowy, godzinny gameplay w sieci

W sieci opublikowano nowy materiał z gry Avowed – i jest co oglądać, bo film ma ponad godzinę. Co ciekawe, zaprezentowano jeden fragment rozgrywki, który jest odgrywany przy użyciu kilku klas postaci. Możemy zatem zapoznać się z tym, jak działają poszczególne konfiguracje i to, jak możemy przygotować naszego bohatera do walki i nie tylko.

Materiał obejrzycie poniżej:

To zdecydowanie największy fragment gameplayu z nadchodzącego RPG, jaki mieliśmy do tej pory okazję zobaczyć. Tytuł prezentuje się naprawdę dobrze i wydaje się, że opóźniona premiera wyjdzie mu na dobre. Twórcy z Obsidian Entertainment zyskali dodatkowe miesiące na doszlifowanie gry, a i ta nie ukaże się w aż tak gorącym okresie.

Premiera będzie mieć miejsce 18 lutego 2025 roku. Gra będzie dostępna na PC i Xbox Series X|S. Co ważne, już na premierę ogramy ją w abonamencie Xbox Game Pass. Jest na co czekać — nawet pomimo tych 30-FPSów na konsolach…

