Na grudniowej gali The Game Awards tytuł najlepszej gry roku przypadł produkcji Astro Bot z PS5. Dzieło Team Asobi stało się najczęściej nagradzaną platformówką przebijając przy tym świetne It Takes Two, jednak w porównaniu do innych “gier roku” wynik wypada dość blado.

Astro Bot na szczycie, ale nie do końca

Nie ulega wątpliwości, że Astro Bot z PS5 to zdecydowanie jedna z najfajniejszych gier 2024 roku. Tytuł od Team Asobi w perfekcyjny sposób rozwinął założenia rozgrywki z darmowego Astro’s Playroom, wzbogacając grę o niezwykłą liczbę plansz, dodatkowych etapów i mnóstwo inspiracji płynących z historii PlayStation. To okazało się wystarczające, aby tytuł otrzymał nagrodę dla gry roku na The Game Awards i nie tylko. Łącznie pozycja została uhonorowana takimi tytułami aż 104 razy.

To więcej, niż w przypadku innej powszechnie cenionej platformówki, czyli It Takes Two. To również była gra roku (88). Wychodzi zatem, że mamy nowego “króla platformówek” – przynajmniej pod względem liczby statuetek. Co jednak ciekawe, w porównaniu do konkurencyjnych GOTY z innych lat, wynik wcale nie jest aż tak okazały. Zobaczcie sami:

Baldur’s Gate 3 – 288 nagród

Elden Ring – 435

It Takes Two – 88

The Last of Us Part 2 – 326

Death Stranding – 118

God of War – 263

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 264

Uncharted 4: Kres Złodzieja – 190

Wiedźmin 3: Dziki Gon – 281

Dragon Age: Inquisition – 138

The Last of Us – 257

Jak widać, zwycięzcy z poprzednich lat zdołali zgromadzić więcej nagród. Może to świadczyć o tym, że 2024 rok był… niezwykle mocny. Tytuł równie dobrze mógł przypaść choćby Balatro czy Black Myth: Wukong, które swoje nagrody też niejednokrotnie otrzymały.

